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28 августа, 11:02

Пожар уничтожил один из крупнейших украинских водочных заводов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Один из крупнейших на Украине ликёро-водочных заводов, выпускающий водку «Хортица», полностью уничтожен в результате пожара. О происшествии сообщило издание NV со ссылкой на владельца актива.

По данным холдинга Global Spirits, огонь бушевал на территории около трех часов. Строения получили критические повреждения, и восстановление производственных мощностей признано невозможным.

В компании оценили потери готовой продукции в диапазоне от трёх до четырёх миллионов бутылок. Речь идёт о складах, где хранился уже разлитый товар.

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Завод находился на территории Запорожской области, контролируемой украинскими властями. Он выпускал широкий ассортимент наименований. В портфель брендов входили не только «Хортица», но и «Мороша», «Первак», а также «Медовая», «Пшеничная слеза» и Gold Ukraine.

Ранее в России были арестованы бывшие активы производителя водки «Хортица». В их числе Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом, ликёро-водочные заводы «Русский Север» и «Родник и К» , а также дистрибьюторы «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень».

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Никита Никонов
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