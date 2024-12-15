Номинальный владелец Global Spirits перевёл ВСУ 1,3 млрд рублей
В отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбудили уголовное дело, ему инкриминируют спонсирование ВСУ и нацистских организаций на сумму 1,3 миллиарда рублей с доходов от российского бизнеса. Об этом сообщает генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в беседе с ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма за непосредственное участие в предоставлении ВСУ и входящим в их состав националистическим подразделениям помощи на сумму свыше 1,3 млрд рублей за счёт полученной от экономической деятельности на территории РФ прибыли», — сказал он.
Этим летом в России в доход государства обернули имущество предприятий, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (производитель водка «Хортиця»), украинским олигархом Евгением Черняком*. Как уже рассказывал Life.ru, в прошлом году Черняка* подали в розыск на территории России, объявив террористом, из-за того, что он щедро финансировал ВСУ. В мае стало известно об аресте бывших активов производителя водки «Хортица».
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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