Номинальный владелец Global Spirits перевёл ВСУ 1,3 млрд рублей

В отношении номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits возбудили уголовное дело, ему инкриминируют спонсирование ВСУ и нацистских организаций на сумму 1,3 миллиарда рублей с доходов от российского бизнеса. Об этом сообщает генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в беседе с ТАСС.