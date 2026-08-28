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28 августа, 11:08

«Ответ будет красным»: В Госдуме предупредили Киев о возмездии за Севастополь и Саратов

Депутат Колесник пообещал Киеву тяжёлый ответ за атаку Севастополя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украину ждёт более тяжёлый ответ на атаки по Севастополю и Саратову, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим прогнозом депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что ответ будет «красным» по своей тяжести. И по Севастополю они сегодня работали, и по Саратову — получат в ответ в кратном размере и удары более тяжёлые, чем они нанесли нам», — сказал Колесник.

Депутат напомнил о словах президента России Владимира Путина о зеркальном и массированном ответе на удары западными ракетами вглубь России. По его мнению, Киев пытается вести конфликт на истощение при поддержке западных стран, однако такая тактика в итоге ударит по самой украинской стороне.

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Напомним, сегодня 28 августа Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. По данным властей города, повреждения получили пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Life.ru сообщал, что атаковавший Севастополь беспилотник был начинён взрывчаткой и поражающими металлическими элементами. В результате атаки пострадали несколько человек.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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