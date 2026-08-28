Плесневый залп прямо в лёгкие: Водителям объяснили, чем опасен грязный кондиционер в машине

За тёплый сезон внутри кондиционера автомобиля из-за постоянной влажности разрастаются колонии плесневых грибов, и при первом включении обдува в салон вылетает облако спор. Об этом в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По её словам, устройство, за которым долго не следили, легко превращается в источник опасных инфекций. Внутри скапливаются грибки и бактерии, а при запуске поток воздуха разносит их по салону или комнате и загоняет в дыхательные пути.

Уланкина пояснила, что кондиционер — это замкнутая система с перепадами температур и высокой влажностью. При охлаждении на испарителе образуется конденсат, который часто не успевает высохнуть. В итоге внутри держится сырость — идеальная среда для микробов.

Главные обитатели грязного кондиционера — плесневые грибы, чаще всего Aspergillus и Penicillium, а также различные бактерии. Они образуют биоплёнку на фильтрах, стенках воздуховодов и деталях испарителя. Со временем колонии разрастаются и система вентиляции превращается в источник биологического загрязнения. Пока кондиционер не работает, споры и бактерии накапливаются внутри, но стоит включить обдув, как поток воздуха срывает верхний слой биоплёнки и выбрасывает в помещение или салон автомобиля концентрированное облако частиц. Ольга Уланкина Кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»

Организм откликается почти сразу. Первыми страдают слизистые: появляются сухость, жжение, першение, заложенность носа. У части людей возникает сухой кашель, который усиливается по утрам.

Уланкина отметила: если постоянно дышать таким воздухом, раздражение дыхательных путей может стать хроническим. У склонных к аллергии дело способно дойти до бронхоспазма, обострения астмы или аллергического ринита.

Специалист также рассказала, что в некоторых случаях развивается экзогенный аллергический альвеолит — воспаление лёгочной ткани в ответ на органические частицы. Симптомы похожи на затяжную простуду: слабость, кашель, одышка, невысокая температура. Противовирусные тут бесполезны, ведь причина не в инфекции, а в реакции иммунитета на аллергены. Особенно уязвимы дети, пожилые и те, у кого уже есть болезни дыхания.

«Кроме того, кондиционер, который давно не обслуживали и не чистили, может стать рассадником бактерии Legionella pneumophila. Её излюбленное место — тёплая застойная вода, которая скапливается в резервуарах, дренажных поддонах и увлажнительных элементах систем кондиционирования. При включении устройства мельчайшие капли воды с бактериями распыляются в воздух и при вдыхании попадают в лёгкие», — сообщила эксперт.

Это грозит легионеллёзной пневмонией — тяжёлым воспалением с высокой температурой, ознобом, одышкой и нарастающей дыхательной недостаточностью. Такое состояние требует срочной помощи и лечения в больнице. Больше всего рискуют пожилые, курильщики и люди с ослабленным иммунитетом.

Уланкина добавила, что ради снижения угрозы за прибором нужно правильно ухаживать: регулярно менять и чистить фильтры, обрабатывать испаритель и воздуховоды. Также специалисты советуют не выключать кондиционер резко после долгой поездки — лучше дать ему несколько минут поработать на вентиляции, чтобы испаритель просох.

Также ранее врач-оториноларинголог назвал три правила, которые помогут не заболеть под кондиционером в жару. По его словам, опасность представляет не сам прибор, а его неправильное использование. Специалист подчеркнул, что разница между температурой на улице и температурой, установленной на кондиционере, не должна превышать 5–7 градусов. Он отметил, что в помещении или автомобиле должно быть не жарко, но ни в коем случае не холодно.