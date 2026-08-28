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Регион
28 августа, 11:09

На ТТК в Москве закрыли съезд на Ленинский проспект

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Москве временно ограничили движение на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект при движении в сторону области.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты. Сроки действия ограничения в сообщении не уточняются.

Оба водителя ехали на красный свет перед жёстким ДТП на юго-западе Москвы
Оба водителя ехали на красный свет перед жёстким ДТП на юго-западе Москвы

Несколько дней назад Life.ru рассказывал о масштабных перекрытиях в центре Москвы из-за Большого фестиваля бега. Тогда ограничения поэтапно вводили на участках Садового кольца, а часть улиц оставалась закрытой до 21:00.

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Наталья Демьянова
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