На ТТК в Москве закрыли съезд на Ленинский проспект

В Москве временно ограничили движение на Третьем транспортном кольце. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект при движении в сторону области.

Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты. Сроки действия ограничения в сообщении не уточняются.

Несколько дней назад Life.ru рассказывал о масштабных перекрытиях в центре Москвы из-за Большого фестиваля бега. Тогда ограничения поэтапно вводили на участках Садового кольца, а часть улиц оставалась закрытой до 21:00.