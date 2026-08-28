Купил товар по акции, а продавец всё отменил: Покупатель взыскал почти 200 тысяч за заказ в новогоднюю ночь

Покупатель, не получивший товар с маркетплейса, отсудил у продавца крупную сумму. Об этом сообщает портал «Новости Липецка.

В ночь на 1 января мужчина заказал четыре модуля оперативной памяти, заплатив за каждый по 15 400 рублей. Итоговая предоплата составила 61 900 рублей.

Уже на следующий день заказ аннулировали, а средства вернулись на карту. Продавец не предложил заменить товар или оформить покупку на прежних условиях.

К моменту предполагаемой доставки цена одного модуля в другом магазине поднялась до 42 900 рублей. Клиент подсчитал ущерб и потребовал взыскать 110 000 рублей убытков, а также неустойку, проценты и компенсацию морального вреда.

Ответчик настаивал, что в новогоднюю ночь произошёл масштабный технический сбой, из-за которого стоимость товара отображалась с ошибкой. По мнению продавца, покупатель знал о неполадке и действовал недобросовестно, оформив сразу четыре комплекта по заниженной цене.

Однако суд руководствовался статьёй 23.1 Закона «О защите прав потребителей». Если предоплаченный товар не передан в срок, потребитель вправе требовать поставку в новый срок или возврат денег, а также полное возмещение убытков.

Поскольку спор не удалось урегулировать в досудебном порядке, суд взыскал с продавца 187 000 рублей. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Ранее эксперты объяснили, когда возврат товара может стать уголовным делом. По словам специалистов, подобные схемы всё чаще становятся не единичной хитростью, а системным бизнесом.