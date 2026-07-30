Эксперты объяснили, когда возврат товара может стать уголовным делом

Подмена товара, искусственно созданный дефект или фиктивный страховой случай могут превратить обычный возврат покупки в уголовное дело о мошенничестве. Эксперты предупредили, что подобные схемы всё чаще становятся не единичной хитростью, а системным бизнесом.

Адвокат Елена Елкина в беседе со СМИ2 объяснила, что проблема начинается не с самого обращения покупателя в суд, а с недобросовестной модели поведения. Вокруг потребительских споров формируются группы из одних и тех же юристов и экспертов, которые добиваются выплат, многократно превышающих стоимость товара.

Некоторые покупатели подменяют дорогую технику дешёвыми копиями, возвращают поддельную одежду вместо оригинальной или намеренно портят товар. Такие действия уже приводили к реальным приговорам. Покупатель видеокарты получил 2,5 года условно, житель Татарстана — более трёх лет условно за махинации с парфюмерией, а организатор серии автомобильных подстав был осуждён на восемь лет колонии.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов отметил, что в некоторых регионах до 80% подобных обращений инициируют одни и те же юристы. В конце 2025 года крупнейшие продавцы электроники обратились в Верховный суд из-за тысяч подозрительных исков и миллиардных потерь.

По словам экспертов, в итоге за мошеннические возвраты платят обычные покупатели. Бизнес закладывает расходы на суды, экспертизы и компенсации в стоимость товаров, а честным клиентам приходится сталкиваться с более жёсткими проверками при возврате.

Психолог Станислав Самбурский связывает распространение таких схем с ощущением, что обман крупной компании никому не причиняет вреда. Однако убытки распределяются между всеми потребителями, а безнаказанность постепенно превращает мошенничество в социально приемлемую «находчивость».

Как отличить законный возврат от злоупотребления, почему некоторые покупатели получают уголовные сроки и какие изменения предлагают внести в законодательство — подробно разбирает СМИ2.

Ранее в России предложили обязать маркетплейсы вводить двухфакторную проверку возраста при покупке товаров с пометкой «18+». По нынешним правилам, площадки должны ставить возрастную маркировку, а на пунктах выдачи — сверять паспорт покупателя. Но на деле, говорит депутат, сотрудники отдают заказ любому, кто назовёт код, — даже школьнику.