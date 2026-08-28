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Регион
28 августа, 11:37

Две фуры столкнулись и загорелись на трассе под Тулой, погиб человек

В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Обложка © VK / ГУ МЧС России по Тульской области

Два грузовика столкнулись и загорелись на 212-м километре трассы М-2 в Щёкинском районе Тульской области. В аварии погиб мужчина, его личность устанавливают, сообщили в региональном управлении МЧС.

  • В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
    В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
  • В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
    В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
  • В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
    В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
  • В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области
    В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области столкнулись и загорелись две фуры. Фото © VK / ГУ МЧС России по Тульской области

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Первые спасатели добрались до места через девять минут после поступления сообщения. Возгорание удалось оперативно потушить.

«К сожалению в результате ДТП погиб мужчина (личность устанавливается). К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России, а также областные спасатели», — говорится в сообщении ведомства.

12 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Петербурге
12 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Петербурге

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на КАД столкнулись автобус и грузовой автомобиль, пострадали пять человек. Авария произошла в Курортном районе. Машины столкнулись на 4-м километре внутреннего кольца КАД в районе Сестрорецка. К ликвидации последствий привлекались 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Больше новостей о дорожных авариях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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