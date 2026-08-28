Две фуры столкнулись и загорелись на трассе под Тулой, погиб человек

Два грузовика столкнулись и загорелись на 212-м километре трассы М-2 в Щёкинском районе Тульской области. В аварии погиб мужчина, его личность устанавливают, сообщили в региональном управлении МЧС.









Первые спасатели добрались до места через девять минут после поступления сообщения. Возгорание удалось оперативно потушить.

«К сожалению в результате ДТП погиб мужчина (личность устанавливается). К ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники от МЧС России, а также областные спасатели», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на КАД столкнулись автобус и грузовой автомобиль, пострадали пять человек. Авария произошла в Курортном районе. Машины столкнулись на 4-м километре внутреннего кольца КАД в районе Сестрорецка. К ликвидации последствий привлекались 14 сотрудников МЧС и три единицы техники.