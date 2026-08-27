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27 августа, 12:03

12 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два автобуса столкнулись на Софийской улице в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали 12 человек. Десятерых из них госпитализировали, сообщили в городском Комитете по транспорту.

По предварительным данным, пассажирский автобус маршрута № 326 врезался в автобус № 330, который стоял на дороге в ожидании технической помощи. Причины произошедшего устанавливаются.

Сообщение об аварии возле пересечения Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе поступило экстренным службам 27 августа в 12:40. На месте работают экстренные службы. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекли семь сотрудников и две единицы техники.

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Денис Минкин взял выяснение обстоятельств аварии под личный контроль. Профильные службы совместно с перевозчиками начали служебное расследование, в рамках которого предстоит установить все причины столкновения.

Водителя зажало между автобусами в Петербурге, он госпитализирован
Водителя зажало между автобусами в Петербурге, он госпитализирован

Это уже второе за несколько дней серьёзное ДТП с автобусом в Петербурге и окрестностях. 25 августа пять человек получили травмы, когда автобус столкнулся с грузовиком на КАД в районе Сестрорецка. А 21 августа под Петербургом опрокинулся рейсовый автобус с 13 пассажирами — тогда также пострадали пять человек.

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Николь Вербер
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