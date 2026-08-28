«Смысла переплачивать нет»: Кому на самом деле нужны безлактозные продукты

Утверждение о том, что лактоза вредна всем взрослым, не соответствует действительности. Отказываться от неё без необходимости не стоит, рассказала NEWS.ru биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская.

По словам эксперта, безлактозные продукты действительно нужны людям с доказанной непереносимостью и реальными симптомами после употребления молочной продукции. Для остальных такой рацион сам по себе преимуществ не даёт.

Дивинская сослалась на исследования, в которых участники с предполагаемой непереносимостью не всегда могли отличить по самочувствию обычное молоко от безлактозного. Это показывает, что субъективная реакция на продукт не всегда связана именно с лактозой.

«Всем остальным переплачивать за приставку «без лактозы» смысла нет», — отметила специалист.

Даже при подтверждённой лактазной недостаточности, по словам Дивинской, многие люди способны переносить небольшое количество лактозы за один приём пищи. Особенно если молочный продукт употребляется не натощак и вместе с другой едой.

При этом реакция у каждого человека индивидуальна. Если после молочных продуктов регулярно появляются боли в животе, вздутие или другие неприятные симптомы, специалист советует не ставить себе диагноз самостоятельно, а обсудить это с врачом.

Ранее Life.ru рассказывал о плюсах и рисках растительного молока. Стоматолог Мария Балакирева предупреждала, что в овсяных, миндальных и кокосовых напитках может быть больше сахара и углеводов, а при полном отказе от обычных молочных продуктов без адекватной замены важно следить за поступлением кальция и витамина D.