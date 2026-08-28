Экс-директор Газманова заплакал в суде, но получил семь лет колонии за хищения

Бывшего концертного директора певца Олега Газманова Дмитрия Царенко приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд на экс-директором Олега Газманова Дмитрием Царенко. Видео © Mash

Менеджера признали виновным в хищении около 15 млн рублей, полученных за выступления артиста. Деньги он проводил через личное ИП, минуя кассу компании.

Гособвинение просило для Царенко девять лет лишения свободы, штраф в 200 тысяч рублей и четырёхлетний запрет на профессиональную деятельность. Сам подсудимый вину отрицал и настаивал, что работал в интересах певца.

О нарушениях стало известно в октябре 2023 года. Бухгалтер фирмы «ОМГ-Промо» обратила внимание на подозрительно низкий доход от концерта в «Крокус сити холле». Проверка показала: средства за выступление поступили на счёт ИП Царенко, а не организации артиста.

На последнем слове осуждённый заплакал и поблагодарил близких за поддержку.

Ранее Газманов заявлял в суде, что не знал о финансовой схеме — информация вскрылась только после внутреннего аудита. Однако защита представила показания Андрея Ковалёва, работавшего в «ОМГ-Промо». По его словам, исполнитель лично устанавливал зарплаты сотрудникам, получал отчёты с разбивкой по ИП и обсуждал нежелательность повышения окладов из-за роста налогов.

Ранее сообщалось, что суд отказал экс-директору Газманова во взыскании 44 млн рублей. Царенко утверждал, что на протяжении пяти лет вносил средства на счета исполнителя. По его версии, Газманов обязан был вернуть эту сумму, поскольку не считал её гонорарами за концерты. Но суд отказал в требовании.