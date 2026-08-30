Смерть Харламова в «Волге», решётка для Стрельцова и петля для Мухиной: как судьба добивала лучших атлетов СССР Оглавление Валерий Харламов: гибель «легенды № 17» Эдуард Стрельцов: что сломало звезду «Торпедо» Кира Иванова: от олимпийской медали к страшной смерти Елена Мухина: как фанатизм довёл до инвалидного кресла Тамара Лазакович: как чемпионка продавала медали за водку Оксана Костина: похороны в свадебном платье «Пахтакор»: 5 минут, которые унесли целую команду «Локомотив»: как 15 лет назад Ярославль потерял команду 45 лет назад в Подмосковье разбился легенда мирового хоккея — Валерий Харламов. В истории советского и российского спорта немало судеб, в которых успех соседствовал с трагедиями. Life.ru собрал истории чемпионов, чей финал был страшнее любого матча. 29 августа, 22:30 Алкоголь, аварии, фатальные травмы: что сгубило звёзд отечественного спорта. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Валерий Харламов: гибель «легенды № 17»

Имя Валерия Харламова давно стало частью истории советского и мирового хоккея. Он родился в Москве в 1948 году в семье русского Бориса Харламова и испанки Кармен Ориве-Абад. В 1967 году дебютировал за армейский клуб, а вскоре стал одним из его ведущих нападающих.

Харламов отличался скоростью, техникой и способностью неожиданно менять ход атаки. За сборную СССР он выступал с 1969 года. Стал двукратным олимпийским чемпионом — в 1972 и 1976 годах, восемь раз выигрывал чемпионат мира и 11 раз становился чемпионом СССР в составе ЦСКА. Также участвовал в знаменитых советско-канадских хоккейных противостояниях, которые в 1970-е годы привлекали внимание миллионов болельщиков по обе стороны океана.

Как погиб Валерий Харламов. Фото © ТАСС / Будан Виктор

Казалось, спортивная карьера Харламова ещё далека от завершения. Но 27 августа 1981 года его жизнь оборвалась на Ленинградском шоссе. Хоккеист вместе со своей супругой Ириной и её братом Сергеем Ивановым возвращались с дачи. За рулём автомобиля «Волга» была Ирина. Согласно официальной версии, она не справилась с управлением, машина выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком ЗИЛ. Все находившиеся в «Волге» погибли.

Харламов ушёл из жизни в возрасте, когда многие спортсмены ещё продолжают выступать на высшем уровне. Его имя после смерти осталось не только в истории ЦСКА и сборной СССР. Он вошёл в Зал славы ИИХФ и Зал хоккейной славы в Торонто, а его именем впоследствии называли спортивные турниры и хоккейные дивизионы.

Эдуард Стрельцов: что сломало звезду «Торпедо»

История Эдуарда Стрельцова — одна из самых драматичных в советском футболе. В 1950-е годы он стремительно превратился из молодого игрока московского «Торпедо» в одного из самых известных футболистов страны.

Стрельцов обладал редким сочетанием физической силы, техники и футбольного интеллекта. В составе сборной СССР он отправился на Олимпиаду 1956 года в Мельбурне и стал олимпийским чемпионом. Но ему не дали сыграть в финале турнира, поскольку тогдашний вице-премьер СССР Анастас Микоян настоял на том, чтобы на поле вместо Стрельцова вышел Никита Симонян. В чемпионатах СССР за карьеру он провёл 222 матча и забил 100 голов, за сборную сыграл 40 матчей и отличился 29 раз. В 1965 году после возвращения в футбол он помог «Торпедо» выиграть чемпионат СССР, а в 1968-м завоевал Кубок страны.

Почему Эдуард Стрельцов сидел в тюрьме: шокирующие тайны легенд футбола. Фото © ТАСС / Шандрин Виктор

Но в 1958 году его спортивная карьера была фактически остановлена. Вечером 25 мая 1958-го футболист вместе с двумя другими игроками сборной Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым отдыхали на даче лётчика Эдуарда Караханова. Там же находились Марина Лебедева, Ирина Попова и Тамара Тимашук. Утром следующего дня все трое спортсменов были арестованы по обвинению в изнасиловании. В дальнейшем девушки забрали свои заявления, Татушину и Огонькову удалось избежать наказания, а Стрельцов был осуждён на 12 лет лишения свободы.

Вокруг дела Стрельцова десятилетиями существовали различные версии. Согласно одной из них, дело против футболиста сфабриковал министр внутренних дел СССР Николай Дудоров, который не простил Стрельцову отказ перейти из «Торпедо» в «Динамо», которое курировало МВД. Дудоров мечтал сделать «Динамо» сильнейшей командой страны и завлекал в команду лучших игроков Союза. Но Стрельцов ответил твёрдым отказом, поскольку не хотел предавать «Торпедо». Другая версия гласит, что осуждению Стрельцова поспособствовала министр культуры Екатерина Фурцева, чья дочь была влюблена в футболиста, но получила жёсткий отказ на просьбу встречаться. В 1963 году спортсмена освободили условно-досрочно. Но за эти пять лет Стрельцов пропустил сначала чемпионат мира 1958 года в Швеции, а затем и европейское первенство 1960 года, где сборная СССР стала чемпионом.

После освобождения Стрельцов смог вернуться в футбол лишь после смещения Хрущёва и прихода к власти Леонида Брежнева. Он снова вышел на поле за «Торпедо», выиграл чемпионат СССР и Кубок страны, а затем завершил игровую карьеру. Сегодня его имя носит домашний стадион ФК «Торпедо».

Кира Иванова: от олимпийской медали к страшной смерти

Кира Иванова вошла в историю прежде всего как первая советская фигуристка-одиночница, завоевавшая олимпийскую медаль, — на Играх 1984 года в Сараеве она получила бронзу.

До этого фигуристка дважды становилась чемпионкой СССР — в 1979-м и 1981 годах, а в 1985 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира. С 1985-го по 1988 год она четыре раза подряд становилась серебряным призёром чемпионата Европы. В тот период она считалась лучшей в мире по выполнению обязательных фигур, а соперницам уступала лишь в произвольной программе. Существует даже версия, что актриса Кира Найтли была названа именно в честь советской спортсменки.

Почему олимпийская медалистка Кира Иванова была убита в своей квартире. Фото © ТАСС / Александр Яковлев, Алексей Красо

Во второй половине 1980-х результаты Ивановой пошли на спад, на Олимпиаде в Калгари она заняла лишь седьмое место, после чего решила завершить спортивную карьеру. Далее Кира подверглась одному удару судьбы за другим: в 1989 году умерла её любимая бабушка, в начале 1990-х она сделала аборт из-за выгодного контракта в Турции, но в конечном итоге турки отказали, Иванова осталась и без ребёнка, и без работы, в 1993 году совершила суицид её сестра Елена. Все эти события сломили именитую спортсменку, и она приложилась к бутылке.

После этого в московской квартире Ивановой регулярно случались попойки, и эти сборища привели к трагедии. В декабре 2001 года фигуристку обнаружили мёртвой в её квартире. Следствие установило, что причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения. Нападавшего найти не удалось. Ивановой было 38 лет.

Елена Мухина: как фанатизм довёл до инвалидного кресла

Елена Мухина рано осталась без матери, а отец ушёл к другой женщине — девочку воспитывала бабушка. Пришедший на школьный урок физкультуры тренер пригласил её заниматься в секции спортивной гимнастики.

В 14 лет Елена выполнила норматив кандидата в мастера спорта и стала тренироваться под руководством Михаила Клименко, который до этого работал только с мужчинами. По воспоминаниям знакомых, Клименко отличался бескомпромиссностью и даже жестокостью. Он сделал ставку на запредельную сложность — к уникальной «петле Корбут» был добавлен винт. По словам Нелли Ким, Елена взмывала над брусьями и порхала в воздухе, как в цирке. Именем Мухиной названы два элемента на брусьях и двойное сальто в группировке с поворотом на 360 градусов в вольных упражнениях — теперь всё это запрещено к исполнению.

Череда травм началась у Мухиной со Спартакиады народов СССР 1975 года. На тренировке она серьёзно повредила шейные позвонки. Для реабилитации требовался полный покой и воротник, но Клименко вёз гимнастку на тренировку. Занималась она без фиксации, беспрекословно подчиняясь. Тренер не принимал возражений и постоянно напоминал Елене, что она «быдло» и «должна радоваться, что её заметили».

Елена Мухина с тренером Клименко. Фото © ТАСС / Зуфаров Валерий

В 1976 году 16-летнюю Елену не взяли на Олимпиаду в Монреаль, но в 1978-м на чемпионате мира в Страсбурге она выиграла абсолютное первенство, опередив непобедимую тогда румынку Надю Коменэчи. Травмы по-прежнему преследовали спортсменку, но нагрузки на тренировках не снижались.

Осенью 1979-го на показательных выступлениях в Великобритании Мухина сломала ногу. Полтора месяца проходила в гипсе, а когда его сняли, выяснилось: сломанные кости разошлись. Гипс наложили заново, и на следующий день по настоянию Клименко гимнастка работала на снарядах, приземляясь на одну ногу. Елена потом вспоминала о том, что чувствовала себя лошадью, бегущей под хлыстом по кругу, что у неё не было сил даже перейти дорогу, но Клименко по-прежнему ничего не хотел слышать и видеть. Если Мухина говорила, что есть риск разбиться, он отвечал: «Разбивайся».

Трагедия случилась в Минске, где проходил последний этап подготовки сборной к московской Олимпиаде. Клименко на несколько дней уехал в Москву. В кулуарах говорили, что тренер помчался в столицу отстаивать ученицу. Она тем временем работала в зале самостоятельно, решила попробовать сложную связку — и врезалась в пол, сломав шею. Многие полагают, что Елена не смогла оттолкнуться при разбеге той самой травмированной ногой. Первая операция на позвоночнике была сделана лишь через сутки после травмы. Профессор Аркадий Лившиц высказывал осторожный оптимизм по поводу восстановления гимнастки, но до конца жизни Мухина оказалась прикована к инвалидной коляске. Ей вручили олимпийский орден, она заочно окончила институт физкультуры и даже защитила диссертацию. С ней была близкая подруга Елена Гурова.

Страшная судьба Елены Мухиной: как садизм тренера довёл до инвалидности. Фото © ТАСС / Уткин Игорь

После случившейся в Минске трагедии Клименко уехал тренировать итальянских гимнасток. Он никогда не рассказывал о том, что чувствовал, когда узнал о случившемся с Мухиной. Когда он вернулся в Москву, предпринимал попытки увидеться с Еленой. Она их отвергла, хотя никогда не говорила о нём плохо, во всяком случае, публично. Гимнастка умерла в конце 2006 года, в 46 лет.

Тамара Лазакович: как чемпионка продавала медали за водку

В гимнастику Тамара Лазакович пришла ещё в начале 1960-х годов, и уже в юном возрасте стала одной из ведущих советских спортсменок. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене 18-летняя гимнастка стала олимпийской чемпионкой в командном первенстве, получила серебро на бревне и две бронзовые медали — в многоборье и вольных упражнениях. Всего на её олимпийском счету четыре награды. За год до этого она завоевала три золота на европейском первенстве в Минске.

Но после Олимпиады в Мюнхене Лазакович завершила спортивную карьеру и работала тренером в Витебске. Однако новая жизнь не принесла ей того удовлетворения, которого можно было ожидать от человека с таким спортивным прошлым. На этом фоне она начала выпивать, хотя отмечают, что увлекалась она ещё тогда, в Мюнхене. Такой образ жизни довёл до колонии — в 1984 году её осудили за квартирную кражу. После этого бывшая гимнастка пыталась вылечиться от зависимости, даже сменила место жительства, но пристрастие к алкоголю давало о себе знать.

В ноябре 1992 года 38-летняя Тамара Лазакович умерла при невыясненных обстоятельствах. Её тело было обнаружено на железнодорожных путях. При себе у неё была медаль с надписью «Мюнхен-1972», по которой её и опознали.

Оксана Костина: похороны в свадебном платье

Оксана Костина из Иркутска пришла в гимнастику в семь лет, и уже к 12 годам её талант был очевиден. Она занималась с девочками старше себя, часто работала в зале с температурой и за одну тренировку она могла до 48 раз прогонять свои программы. Уже в 14 лет она побеждала на всероссийских соревнованиях.

На чемпионате мира в Сараеве в 1989 году Оксана взяла золото в команде, а на первенстве Европы в Штутгарте в 1992 году выиграла три золота и две бронзы и фактически гарантировала себе место на Олимпиаде в Барселоне.

Её похоронили в свадебном платье: рок Оксаны Костиной. Фото © ТАСС / Булдаков Олег

Но тогда совсем недавно распался СССР, и место в объединённой команде СНГ стало предметом ожесточённых политических торгов. Изначально путёвки были у украинки Александры Тимошенко и россиянки Оксаны Костиной.

Но в результате кабинетных интриг и напора украинской стороны Костину выгнали с олимпийской базы в Новогорске. Вместе с тренером Ольгой Буяновой они сражались: писали открытые письма, в том числе Борису Ельцину. Им выделили для тренировок лишь ночное время.

Костина всё же полетела в Барселону запасной, в итоге осталась в олимпийской деревне в качестве почётной гостьи. Украинка Оксана Скалдина, занявшая её место в команде, стала третьей. Но на Олимпиаде Костина познакомилась со своим будущим женихом — пятиборцем Эдуардом Зеновкой. Молодые люди быстро сблизились и стали планировать свадьбу.

На чемпионате мира в Брюсселе в 1992 году, куда Оксана приехала, как думала, перед завершением карьеры, она выиграла пять золотых медалей — этот рекорд никто не мог побить 17 лет. 11 февраля 1993 года она поехала встречать жениха в Шереметьево, а затем они вместе отправились в Домодедово. У самого аэропорта их автомобиль вынесло на встречную полосу под грузовик. Зеновка выжил, а Оксана погибла — ей было 20 лет. Её похоронили в свадебном платье. Именем спортсменки назвали водопад в парке «Митино» в Москве. В Иркутске с 1994-го по 2008 год проводился турнир её памяти, в котором участвовали Ирина Чащина и Ляйсан Утяшева.

«Пахтакор»: 5 минут, которые унесли целую команду

11 августа 1979 года стало одной из самых чёрных дат в истории советского футбола. Ташкентский «Пахтакор» в те годы был одним из наиболее известных клубов Средней Азии. Команда выступала в Высшей лиге чемпионата СССР, а в 1968 году дошла до финала Кубка СССР.

В августе 1979 года «Пахтакор» должен был отправиться в Минск на матч чемпионата СССР против местного «Динамо». Команда села в самолёт Ту-134. В тот же день над Днепродзержинском в воздухе столкнулись два пассажирских лайнера.

Как разбилась легендарная команда «Пахтакор». Фото © ТАСС / Мазур Б.

Все 178 человек, находившиеся на борту двух самолётов, погибли. Среди них были 17 представителей «Пахтакора» — футболисты, тренер и сотрудники команды.

Трагедия поставила клуб перед почти невозможной задачей. Вместо привычного сезона в Ташкенте пришлось заниматься восстановлением команды. В «Пахтакор» направили игроков из других клубов СССР. Кроме того, в регламент чемпионата внесли специальное положение: в течение трёх лет команда сохраняла место в Высшей лиге независимо от результатов.

Погибших похоронили в Ташкенте, на Боткинском кладбище установили памятник.

«Локомотив»: как 15 лет назад Ярославль потерял команду

Спустя 32 года похожая трагедия произошла уже с хоккейным клубом «Локомотив». К началу 2010-х годов ярославская команда была одним из флагманов российского хоккея. Клуб, основанный в 1959 году и до 2000 года выступавший под названием «Торпедо», трижды выигрывал чемпионат России — в 1997, 2002 и 2003 годах. В сезоне 2010/11 команда завоевала бронзовые медали.

Трагедия ярославского «Локомотива»: 15 лет назад город потерял любимую команду. Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В сентябре 2011 года «Локомотив» должен был отправиться в Минск на матч КХЛ. 7 сентября самолёт Як-42 с хоккеистами, тренерами и сотрудниками клуба потерпел катастрофу вскоре после взлёта из аэропорта Туношна под Ярославлем. На борту находилось 45 человек: 37 пассажиров и восемь членов экипажа. Первоначально сообщалось о двух выживших — хоккеисте Александре Галимове и члене экипажа Александре Сизове. Галимов получил тяжёлые ожоги и травмы и несколько дней находился в больнице, но 12 сентября умер. Сизов оказался единственным человеком на борту, пережившим катастрофу. Среди погибших были игроки основного состава, главный тренер Брэд Маккриммон, тренеры и сотрудники клуба.

Трагедия стала потрясением не только для российского хоккея. «Локомотив» был важной частью спортивной жизни города, поэтому гибель команды воспринималась как общая городская утрата. Клуб пришлось восстанавливать — игроков набирали практически с нуля, а возвращение «Локомотива» в большой хоккей стало для Ярославля не только спортивной задачей, но и данью памяти погибшим.