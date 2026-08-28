Отличать правду от лжи: Кириенко поддержал «Киберуроки» для школьников

С 1 сентября в российских школах стартует просветительский проект «Киберурок», посвящённый медиаграмотности и безопасному поведению в цифровой среде. Инициативу выпускников «Мастерской новых медиа» поддержал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко поддержал запуск «Киберуроков» для школьников с 1 сентября. Видео © Telegram/ Мастерская новых медиа

Школьников будут учить работать с информацией, распознавать манипуляции и недостоверные сообщения, а также осознанно пользоваться цифровыми сервисами. Для занятий подготовили материалы для разных возрастных групп — учеников 3–5, 6–9 и 10–11-х классов.

Идея проекта принадлежала выпускнику «Мастерской новых медиа», медиапедагогу Геннадию Старунову. Он добровольцем отправился в зону СВО и рассчитывал после возвращения создать занятия по медиаграмотности для школьников. Реализовать свой замысел педагог не успел — его инициативу продолжило сообщество Мастерской.

«Я вам очень благодарен за то, что вы его мечту реализовали. И знаю, что уже запускаете проект «Киберуроки», который как раз и позволяет подрастающему поколению уметь работать с информацией, отличать правду от лжи, что в сегодняшнем мире невероятно важно», — сказал Кириенко.

Проводить занятия будут участники сообщества «Мастерская новых медиа», прошедшие экспертный отбор. Среди них педагоги, преподаватели вузов, советники по воспитанию и авторы просветительских проектов.

Ранее Сергей Кириенко обратился к участникам молодёжной смены «ШУМ.Поколение», где подростков учили распознавать дезинформацию и ответственно работать с контентом. Программа также включала проекты по кибербезопасности и практику создания медиаматериалов.