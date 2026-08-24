«Актуальное расписание по ссылке»: Как мошенники разводят школьников и студентов
Аналитик Лобов: Мошенники заманивают школьников в чаты от имени учителей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Перед 1 Сентября мошенники могут создавать фальшивые школьные и студенческие чаты от имени классных руководителей, старост или других участников группы. Среди множества новых контактов и сообщений злоумышленникам проще замаскировать поддельное уведомление, предупредил профильный эксперт Михаил Лобов.
«Обычно сообщение выглядит правдоподобно: «Это новый чат класса, все переходят сюда» или «Актуальное расписание по ссылке», — отметил собеседник RT.
В таких группах жертву могут отправить на фишинговый сайт под предлогом голосования, просмотра расписания или получения документов, а затем попросить данные для авторизации либо код из СМС. Перед переходом по ссылке лучше связаться с преподавателем или другим знакомым участником чата по уже известному номеру и проверить информацию, рекомендовал аналитик.
Тем временем аферисты стали взламывать родительские чаты и рассылать сообщения о фальшивых выплатах. Они просят срочно перевести деньги на питание, подарки и школьные мероприятия или заманивают жертв на фишинговые страницы.
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