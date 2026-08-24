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Регион
24 августа, 07:21

«Актуальное расписание по ссылке»: Как мошенники разводят школьников и студентов

Аналитик Лобов: Мошенники заманивают школьников в чаты от имени учителей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Перед 1 Сентября мошенники могут создавать фальшивые школьные и студенческие чаты от имени классных руководителей, старост или других участников группы. Среди множества новых контактов и сообщений злоумышленникам проще замаскировать поддельное уведомление, предупредил профильный эксперт Михаил Лобов.

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«Обычно сообщение выглядит правдоподобно: «Это новый чат класса, все переходят сюда» или «Актуальное расписание по ссылке», — отметил собеседник RT.

В таких группах жертву могут отправить на фишинговый сайт под предлогом голосования, просмотра расписания или получения документов, а затем попросить данные для авторизации либо код из СМС. Перед переходом по ссылке лучше связаться с преподавателем или другим знакомым участником чата по уже известному номеру и проверить информацию, рекомендовал аналитик.

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Тем временем аферисты стали взламывать родительские чаты и рассылать сообщения о фальшивых выплатах. Они просят срочно перевести деньги на питание, подарки и школьные мероприятия или заманивают жертв на фишинговые страницы.

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Борис Эльфанд
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