«Девочка, ползи ко мне!» Появилось ужасающее видео первых минут после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре

В Сети опубликовали видео, снятое сразу после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре. Запись распространил телеграм-канал Kub Mash.

Первые минуты после удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре. Видео © Kub Mash

На кадрах местные жители помогают несовершеннолетним выбираться из повреждённого огнем строения. Слышны крики и призывы ползти к выходу.

В центре занимались подростками из разных регионов. С ними работали психологи, помогая справляться с зависимостями и сложностями в семье. В тот вечер обстановка была обычной: воспитанники готовились ко сну и слушали музыку. Родители утверждают, что из-за этого никто не услышал сирену перед ударом.

После взрыва начался пожар. Мальчики выносили девочек на руках, одна из воспитанниц поливала водой педагога с обгоревшим лицом. Вскоре подоспели жители соседних домов и тоже включились в помощь пострадавшим. Спасти удалось не всех: погибли четверо детей.

Напомним, в ночь на 24 августа ВСУ нанесли удар по Краснодару, в результате которого обломки сбитого беспилотника упали на частный детский центр с круглосуточным пребыванием детей. Трагедия унесла жизни четырёх подростков в возрасте 13, 14, 15 и 16 лет, ещё несколько детей и взрослых получили ранения и были госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова квалифицировала случившееся как демонстрацию жестокости киевского режима. В связи с инцидентом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека начало сбор информации для проверки обстоятельств, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по гражданской инфраструктуре.