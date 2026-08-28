Мёртвые петли над крышами домов: В Красноярске проверят опасные пируэты неизвестного пилота

Пилот частного самолёта Extra 330 LX выполнил несколько фигур высшего пилотажа рядом с жилыми домами в Красноярске. Полётом уже заинтересовались Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Опасные пируэты неизвестного пилота над Красноярском. Видео © Telegram / Авиаторщина

Инцидент произошёл вечером 24 августа. Очевидцы сняли, как самолёт выполняет две мёртвые петли, бочку и ранверсман в районе жилой застройки.

По словам местных жителей, подобные полёты в этом районе происходят не впервые. Часть горожан наблюдает за манёврами с интересом, однако другие опасаются, что воздушное судно может потерпеть аварию рядом с домами.

«По факту публикации в СМИ сообщения о выполнении в городе Красноярске акробатических полетов над населенным пунктом транспортной прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении прокуратуры.

15 августа Life.ru писал о проверке транспортной прокуратуры после незапланированной посадки Airbus в Красноярске. Самолёт, следовавший из Пекина в Манчестер, сел по технической причине, на борту находились более 230 пассажиров.