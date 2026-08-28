Дед Билан: Бездетный певец неожиданно узнал о существовании внуков

Певец Дима Билан неожиданно выяснил, что уже может называть себя дедушкой. Во время поездки в село Пестрецы в Татарстане артист познакомился с детьми дальних родственников, которые приходятся ему троюродными внуками. Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Дима Билан неожиданно узнал, что стал троюродным дедушкой. Видео © Telegram/ Билан — Live

44-летний исполнитель приехал в места, где проводил летние каникулы в детстве, и встретился с роднёй. Именно во время семейных разговоров и выяснилось, что его большая семья успела разрастись настолько, что у 44-летнего артиста появилось новое родственное «звание».

«Троюродный дед! Не укладывается вообще в голове. Сколько ж мы разрослись в разные стороны…» — удивился Билан.

Дима Билан в последние недели оказался особенно заметен в светской повестке. Life.ru писал, что артист заявил о сходстве сценической «планеты» Канье Уэста с декорацией своего шоу 2018 года. При этом Билан признался, что сам сходил бы на концерт рэпера, но скорее как «исследователь».