Мировые цены на сахар достигли максимума с апреля 2025 года

Мировые цены на сахар поднялись почти на 2% и достигли максимального уровня с апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов ICE Futures.

По состоянию на 10:49 мск ближайший октябрьский фьючерс на сахар прибавлял 1,76% к предыдущему закрытию. Стоимость достигла 18,54 цента за фунт.

Последний раз на таком уровне сахар торговался 8 апреля 2025 года.

При этом заметный рост котировок продолжается весь август. С начала месяца биржевая стоимость сахара увеличилась уже на 26,5%. Таким образом, всего за несколько недель мировые цены на сахар прибавили более четверти от прежнего уровня.

18 августа Life.ru писал, что мировые цены на сахар-сырец выросли примерно на 4% и достигли максимума с мая 2025 года. Тогда октябрьский фьючерс торговался по 17,56 цента за фунт, а с начала августа котировки прибавили около 19%.