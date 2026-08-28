Лето не спешит уходить: Синоптик пообещал тёплый старт сентября в Центральной России

Начало сентября в центральной части России ожидается тёплым, без резкого перехода к осеннему холоду. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов.

По словам специалиста, в первые дни месяца дневная температура в ряде регионов центра страны останется выше климатической нормы. Погода будет скорее напоминать продолжение августа, чем полноценное начало осени.

Шувалов отметил, что серьёзного похолодания сразу после 1 сентября не ожидается. При этом ночи постепенно станут прохладнее, а температурный контраст между днём и вечером начнёт увеличиваться.

В эфире радио «Комсомольская правда» синоптик также предупредил, что устойчивость тёплой погоды будет зависеть от движения атмосферных фронтов. Поэтому локальные дожди и кратковременные колебания температуры исключать нельзя.

При этом прогноз относится прежде всего к центральным регионам России и не означает одинаковой погоды по всей территории страны.

Ранее Life.ru рассказывал о погоде в Центральной России в последние дни августа. Синоптики отмечали, что конец лета в ряде регионов также пройдёт при температурах выше обычных для этого времени года.