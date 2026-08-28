Стал премьером — и передумал: Бёрнем больше не хочет отдавать Греции сокровища Парфенона

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем изменил свою позицию по поводу античных скульптур Парфенона, которые хранятся в Британском музее. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Раньше политик выступал за то, чтобы вернуть мраморы Элгина Греции. Теперь же он считает, что судьбу коллекции должен решать сам музей.

«В конечном счете, решение за Британским музеем, не так ли?» — заявил глава правительства в разговоре с Financial Times. По его словам, с юридической точки зрения вопрос уже закрыт. При этом Бёрнем добавил, что полностью поддерживает британскую культурную дипломатию.

В публикации подчёркивается значительная эволюция взглядов политика. Так, в 2002-м, сразу после попадания в Палату общин, он выступал за репатриацию античных статуй в Грецию. Однако к 2023 году, уже будучи мэром Большого Манчестера, Энди Бёрнем занял куда более жёсткую позицию: он открыто потребовал от главы Британского музея Джорджа Осборна немедленно возвратить мраморы, заявив в соцсетях о необходимости сделать это без предварительных условий — исключительно для укрепления имиджа Соединённого Королевства на международной арене.

Смену настроений политика прокомментировал один из представителей музея. Он признался, что ожидал такого поворота, ведь слова депутата и слова премьера — это разные вещи. По его мнению, на этот вопрос власти вряд ли захотят тратить политические силы.

Бывший посол лорд Элгин вывез с Акрополя в 1802 году 12 скульптур и плиты с Парфенона, которые позже выкупил Британский музей, где теперь хранится почти половина всех мраморных украшений храма. Греция много лет требует возвращения этих артефактов как национального достояния, но Лондон отказывает. Музей предлагал провести выставку в Афинах, но только при условии признания Грецией его прав на коллекцию. Афины не могут пойти на это, поскольку считают вывезенные реликвии своей неотъемлемой культурной ценностью, а не законной собственностью музея.

Ранее Life.ru писал, что Энди Бёрнэм успел оказаться под огнём критики уже через две недели после прихода на Даунинг-стрит – политик отправился в запланированный семейный отпуск. Хотя офис премьера поспешил заверить общественность в сохранении полного контроля над кабинетом, партия Reform UK расценила этот шаг как демонстрацию легкомыслия в кризисный период. Команда Бёрнэма, в свою очередь, напомнила, что билеты и маршрут были утверждены задолго до старта избирательной гонки и финального этапа формирования правительства.