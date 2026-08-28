До 20 тысяч сверху: В Подмосковье напомнили о доплате пенсионерам 65+

Жители Московской области старше 65 лет могут получать ежемесячную доплату к пенсии до 20 тысяч рублей. Главное условие — прожить в регионе не менее десяти лет, рассказал РИА «Новости» председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Для пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше и проживающих в Московской области не менее 10 лет, размер доплаты составляет до 20 тысяч рублей», — отметил Голубев.

По его словам, сейчас этой мерой поддержки пользуются около 38,5 тысячи жителей Подмосковья.

Ещё почти 280 тысяч пенсионеров получают региональную социальную доплату, которая позволяет довести общий размер материального обеспечения до величины прожиточного минимума.

Помимо денежных выплат, пожилым жителям региона доступны бесплатный проезд, компенсация взносов на капитальный ремонт, санаторно-курортные путёвки, государственная социальная помощь и другие льготы.

Ранее Life.ru рассказывал о возможностях негосударственных пенсионных фондов увеличить доход после выхода на пенсию. По словам главы НАПФ Сергея Белякова, некоторые нынешние получатели выплат от НПФ уже получают дополнительно к страховой пенсии по 6–7 тысяч рублей в месяц.