Охлаждение без развода: Политолог объяснил, почему Армения не порвёт связи с Россией

Полного разрыва отношений между Россией и Арменией не произойдёт, несмотря на курс Еревана на евроинтеграцию. Такой прогноз дал политолог, юрист-международник и директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Газетой.ru».

По его мнению, отношения Москвы и Еревана сейчас переживают этап охлаждения, однако взаимодействие между странами сохранится. В качестве возможного сценария эксперт привёл пример отношений России и Азербайджана, где возникшие в последние годы сложности не привели к полному прекращению контактов.

«Армения скажет, что мы более независимы, что мы будем сами выбирать партнёров, но при этом будем продолжать взаимодействовать с Россией... Здесь нет жёсткого сценария, мы будем взаимодействовать», — сказал Топорнин.

Поводом для такой оценки стали последние заявления главы правительства республики Никола Пашиняна о внешнеполитическом курсе республики. Премьер Армении объяснил исчезновение России из списка стратегических партнёров в новой программе правительства событиями сентября 2022 года и претензиями Еревана к действиям ОДКБ.

При этом в самой программе правительства Армении на 2026–2031 годы сохраняется курс на продолжение диалога с Россией и развитие взаимовыгодного сотрудничества в новых региональных условиях.

Ереван одновременно движется в сторону Евросоюза. Пашинян ранее сообщил, что Армения готовится начать процедуру подачи заявки на вступление в ЕС, хотя страна при этом продолжает оставаться участником ЕАЭС.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Пашинян исключил Россию из числа стратегических партнёров Армении. По словам политика, причиной стали события 2022 года и претензии Еревана к выполнению обязательств в сфере безопасности.