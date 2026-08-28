В Грузии помиловали россиянина, который повредил машину МВД во время протестов

Гражданин России Денис Куланин, осуждённый в Тбилиси за повреждение полицейской машины во время протестной акции, попал под президентское помилование. Решение принял глава Грузии Михаил Кавелашвили по случаю праздника Мариамоба, сообщает телеканал TV Pirveli.

Куланин находился в заключении после событий 28 марта 2025 года на проспекте Руставели. По версии грузинского МВД, он скрывал лицо под маской, повредил служебный автомобиль ведомства, а затем покинул место происшествия. Позже россиянина задержали. В суде он признал вину и извинился, после чего получил два года лишения свободы.

О помиловании адвокат Дмитрий Нозадзе узнал из СМИ. По его словам, официального уведомления от государственных служб пока не поступало, а связаться с миграционным и пенитенциарным ведомствами 28 августа ему не удалось из-за выходного дня в Грузии.

Всего Кавелашвили помиловал 226 человек. Из них 217 отбывали наказание в местах лишения свободы, ещё шесть человек получили наказания, не связанные с заключением.

Ранее в Грузии задержали двоих россиян за незаконное пребывание в стране в течение трёх лет. Оба они были объявлены в розыск в РФ.