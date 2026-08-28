Пролежали больше 200 лет: Собянин показал найденные в усадьбе Останкино бумаги крепостного архитектора
Документы XVIII века нашли при реставрации усадьбы Останкино в Москве
Обложка © Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин
Рукописные документы времён строительства Останкинского дворца обнаружили реставраторы в Москве. Бумаги датированы 1793–1798 годами и связаны с работами крепостного архитектора Павла Аргунова, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото © Telegram/ Мэр Москвы Сергей Собянин
Находку сделали во дворце-театре, в интерьерах Картинной галереи. Среди сохранившихся материалов оказались деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Последний документ сохранил имена и профессии людей, которые строили дворец более двух столетий назад. В списках упоминаются каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники.
«В то время все работы возглавлял главный архитектор — крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец — художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин», — написал Собянин.
Найденные бумаги уже передали реставратору графики. Специалист должен привести документы в порядок, после чего их подготовят для показа посетителям.
Реставрация Останкинской усадьбы продолжается. Восточную часть дворца — Египетский павильон — уже восстановили, следующим должен быть завершён Итальянский павильон. После окончания всех работ дворец-театр вновь откроют для посетителей.
Сейчас обновление затрагивает и территорию музея-усадьбы: Life.ru рассказывал, что в Останкино воссоздают исторический парк графов Шереметевых. Там планируют вернуть регулярную планировку XVIII века, отреставрировать скульптуры, вазоны и беседки.
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