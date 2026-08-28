До 40% дизеля для ВСУ: Назван один из ключевых поставщиков Киева в Европе
Эксперт Плотников назвал Болгарию одним из главных поставщиков оружия Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Болгария стала одним из важнейших поставщиков Украине вооружений и боеприпасов советского производства. Об этом заявил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.
По его словам, София поставляет боевые бронированные машины, артиллерийские установки, снаряды калибра 122 и 152 мм, боеприпасы для РСЗО БМ-21 «Град», миномёты и стрелковое оружие.
«Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», — отметил Плотников на конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
Эксперт также заявил, что, по некоторым данным, Болгария обеспечивает до 40% потребностей ВСУ в дизельном топливе.
Отдельно Плотников остановился на роли Чехии. По его словам, Прага модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72 и играет заметную роль в так называемой коалиции по боеприпасам.
Кроме того, эксперт заявил, что Финляндия с 2022 года выделила Украине более пяти миллиардов долларов, почти четыре миллиарда из которых пришлись на военные нужды. По его словам, Хельсинки также передаёт Киеву до 25 разведывательных космических снимков в сутки.
Ранее Life.ru писал о пожаре на болгарском оборонном предприятии EMCO, которое выпускает боеприпасы советского образца — в том числе 122- и 152-миллиметровые снаряды, ракеты для «Градов» и миномётные мины. Предприятие связывали с поставками вооружений Украине.
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