До 40% дизеля для ВСУ: Назван один из ключевых поставщиков Киева в Европе

Болгария стала одним из важнейших поставщиков Украине вооружений и боеприпасов советского производства. Об этом заявил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

По его словам, София поставляет боевые бронированные машины, артиллерийские установки, снаряды калибра 122 и 152 мм, боеприпасы для РСЗО БМ-21 «Град», миномёты и стрелковое оружие.

«Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», — отметил Плотников на конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

Эксперт также заявил, что, по некоторым данным, Болгария обеспечивает до 40% потребностей ВСУ в дизельном топливе.

Отдельно Плотников остановился на роли Чехии. По его словам, Прага модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72 и играет заметную роль в так называемой коалиции по боеприпасам.

Кроме того, эксперт заявил, что Финляндия с 2022 года выделила Украине более пяти миллиардов долларов, почти четыре миллиарда из которых пришлись на военные нужды. По его словам, Хельсинки также передаёт Киеву до 25 разведывательных космических снимков в сутки.

Ранее Life.ru писал о пожаре на болгарском оборонном предприятии EMCO, которое выпускает боеприпасы советского образца — в том числе 122- и 152-миллиметровые снаряды, ракеты для «Градов» и миномётные мины. Предприятие связывали с поставками вооружений Украине.