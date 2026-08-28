Глава Союза ветеранов Афганистана и СВО пропал во время заплыва на Таймыре

Глава Союза ветеранов Афганистана и СВО Валерий Вощевоз пропал во время патриотического заплыва на Таймыре. По данным «Рен-ТВ», мужчина продолжил эстафету после того, как этап приостановили из-за погодных условий.

По информации телеканала, Вощевоз отправился в воду без согласования и без сопровождения. Сейчас его местонахождение неизвестно, поисками занимаются организаторы соревнований.

Дочь пропавшего Ирина рассказала «Рен-ТВ», что её отец профессионально занимается плаванием и регулярно участвует в подобных мероприятиях.

Валерий Вощевоз — подполковник в отставке и участник боевых действий. Он возглавляет Союз ветеранов Афганистана и СВО, который назван в честь его сына Вячеслава, погибшего в зоне спецоперации.

А на Камчатке девятый день продолжаются поиски 78-летнего охотника, пропавшего в Соболевском округе. Спасатели уже обследовали более 150 км² тундры, лиман и территорию с помощью беспилотника, а также нашли болотоход пенсионера, который сломался во время поездки.