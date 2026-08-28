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28 августа, 13:48

Море встало: Крупнейшие порты Украины больше месяца не принимают суда

Le Monde: Крупнейшие черноморские порты Украины стоят больше месяца

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Три крупнейших черноморских порта Украины — Одесса, Черноморск и Южный — фактически не работают уже больше месяца. Крупные судоходные компании перестали направлять туда свои суда, пишет Le Monde.

Официально гавани не закрывались, однако морское движение в них остановилось. В результате украинскому бизнесу приходится всё активнее перебрасывать грузы на другие маршруты.

Часть перевозок перенаправляют через Дунай, железную дорогу и автомобильные трассы. Полноценно заменить черноморские порты эти направления не могут. Одновременно растут расходы на логистику, а доставка занимает больше времени. Предприятия сталкиваются с задержками при отправке товаров.

Каждый день простоя — $8 тысяч: До 70 судов ожидают прохода в украинские порты
Каждый день простоя — $8 тысяч: До 70 судов ожидают прохода в украинские порты

Ранее Life.ru писал, что простой ключевых украинских портов обошёлся стране в 1,75 миллиарда долларов недополученной валютной выручки. Гавани Одессы, Черноморска и Южного фактически остановили работу 22 июля. Крупные иностранные торговые корабли перестали заходить в эти акватории. Схемы перенаправления экспорта через дунайский Измаил или транзитом через Молдавию в румынскую Константу не дали результата. Грузооборот на альтернативных маршрутах оказался низким, а судоходство на Дунае осложнила европейская жара.

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Юлия Сафиулина
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