Чужая футболка — не зашквар: 38% россиян готовы купить вещь знаменитости

Перепродажа постепенно становится привычным способом обновления гардероба: 35% опрошенных не скрывают, что носят вещи из ресейла или секонд-хенда. Такие данные получила компания VK, опросив более 1200 жителей в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов России.









При этом главными причинами покупать одежду с рук остаются экономия и возможность найти снятую с продажи вещь. Их назвали 20,51% и 20,42% участников соответственно. Ещё 10% обращаются к ресейлу ради редкой или винтажной одежды.

Спрос заметно различается по городам. Чаще всего готовность покупать вещи на ресейл-площадках выражали жители Тюмени — 38%. В Красноярске и Уфе показатель составил по 31%, в Омске и Волгограде — по 30%.

Возраст тоже влияет на отношение к такому формату. Активнее всего покупать одежду на ресейле готовы россияне от 25 до 34 лет. Среди участников 46–55 лет 46% не планируют пользоваться такими площадками, а аудитория 18–24 лет пока выбирает их реже.

Интерес к вещам с историей выходит и за пределы обычной одежды. 38% респондентов готовы приобрести предмет гардероба, который принадлежал известному человеку: 16% ответили однозначно положительно, ещё 22% — скорее положительно.

Наиболее заинтересованными оказались жители Красноярска, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Среди участников 25–34 лет такой вариант привлекает 19%, а среди 35–44-летних — 18%.

При этом цена остаётся одним из главных критериев при покупке одежды для аудитории 25–55 лет. У молодых участников на первом месте оказалось качество — его выбрали 53%, затем бренд — 50%, цена — 45%, соответствие моде — 40%, экологичность — 36%.

Ненужные вещи россияне чаще всего передают на благотворительность — так поступают 26% опрошенных. Ещё 25% предпочитают хранить одежду дома или на даче. Опрос проводился в преддверии благотворительного фестиваля VK Звёздный маркет.

Тем временем зумеры всё чаще выбирают секонд-хенды ради ретро-вещей, необычных фасонов и возможности собрать оригинальный гардероб. Стилист Алина Некипелая отметила, что молодёжь также привлекают ушедшие из России бренды и более низкие цены.