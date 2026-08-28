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28 августа, 13:35

С Плесецка успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты провели с космодрома Плесецк. Все поставленные задачи выполнены, сообщило Минобороны России.

Учебные боевые блоки ракеты достигли заданного района на полигоне Кура на Камчатке. Целью запуска была проверка тактико-технических и лётных характеристик ракетного комплекса.

В рамках подготовки Ракетные войска стратегического назначения также отработали передислокацию стартовой батареи в удалённый район, подготовку к применению комплекса и непосредственно пуск.

Тип запущенной межконтинентальной ракеты в сообщении Минобороны не уточняется.

С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Минобороны
С Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1б» с аппаратом Минобороны

А в мае с Плесецка была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Пуск состоялся в рамках учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, которые прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвовали Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

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Александра Вишнякова
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