С Плесецка успешно запустили межконтинентальную баллистическую ракету

В рамках подготовки Ракетные войска стратегического назначения также отработали передислокацию стартовой батареи в удалённый район, подготовку к применению комплекса и непосредственно пуск.

А в мае с Плесецка была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Пуск состоялся в рамках учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, которые прошли в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвовали Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.