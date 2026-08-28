Москву в сентябре ждёт массовый отлёт кукушек

Первые кукушки уже начали покидать Москву и Подмосковье, а основной отлёт этих птиц придётся на сентябрь. Данную информацию передал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования Азамат Кунафин в беседе с ТАСС.

Кукушки отправляются на зимовку одними из первых среди перелётных видов — обычно в конце августа или начале сентября. Раньше них из столичного региона улетают только стрижи.

Больших стай москвичи при этом не увидят: кукушки мигрируют поодиночке, поэтому их отлёт растягивается во времени. На сроки путешествия, по словам специалиста, влияют как местные условия, так и глобальные климатические изменения.

Следом за кукушками Москву обычно покидают соловьи и мухоловки. Славки и камышовки могут задерживаться до середины октября, а скворцы — до начала ноября.

Сама кукушка занесена в Красную книгу Москвы. В столице её можно встретить, в частности, в «Лосином Острове», Битцевском лесу, ТиНАО, ландшафтном парке «Митино» и Строгине.

Ранее орнитологи выяснили, каким образом кукушки умудряются подбрасывать яйца в гнёзда, расположенные в закрытых полостях. Обыкновенные кукушки паразитируют более чем на ста видах птиц, однако часть хозяев обустраивает жилища в труднодоступных укрытиях. Долгое время было непонятно, как крупная птица проникает в такие места. Чтобы прояснить ситуацию, специалисты установили автоматические камеры в местах обитания горихвосток. За четыре сезона наблюдений удалось зафиксировать 63 попытки кукушек оставить кладку в чужом доме.