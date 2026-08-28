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28 августа, 13:42

Грохот и огонь: Минобороны показало видео запуска межконтинентальной ракеты с Плесецка

Минобороны показало видео запуска межконтинентальной ракеты с Плесецка

Обложка © Минобороны

Обложка © Минобороны

Минобороны России опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк (Архангельская область). Учебные боевые блоки преодолели заданный маршрут и достигли полигона «Кура» на полуострове Камчатка.

Видео запуск МБР с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны России

«На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все задачи выполнены в полном объеме. Главной целью испытаний являлась проверка тактико-технических и летных характеристик комплекса.

В рамках манёвров расчёты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отработали алгоритм передислокации в удалённый район. Стартовая батарея подвижного грунтового ракетного комплекса осуществила подготовку и непосредственно произвела запуск.

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Никита Никонов
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