Грохот и огонь: Минобороны показало видео запуска межконтинентальной ракеты с Плесецка
Минобороны показало видео запуска межконтинентальной ракеты с Плесецка
Обложка © Минобороны
Минобороны России опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк (Архангельская область). Учебные боевые блоки преодолели заданный маршрут и достигли полигона «Кура» на полуострове Камчатка.
Видео запуск МБР с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны России
«На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что все задачи выполнены в полном объеме. Главной целью испытаний являлась проверка тактико-технических и летных характеристик комплекса.
В рамках манёвров расчёты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отработали алгоритм передислокации в удалённый район. Стартовая батарея подвижного грунтового ракетного комплекса осуществила подготовку и непосредственно произвела запуск.
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