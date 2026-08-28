Грохот и огонь: Минобороны показало видео запуска межконтинентальной ракеты с Плесецка

Минобороны России опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк (Архангельская область). Учебные боевые блоки преодолели заданный маршрут и достигли полигона «Кура» на полуострове Камчатка.

Видео запуск МБР с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны России

«На государственном испытательном космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что все задачи выполнены в полном объеме. Главной целью испытаний являлась проверка тактико-технических и летных характеристик комплекса.

В рамках манёвров расчёты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отработали алгоритм передислокации в удалённый район. Стартовая батарея подвижного грунтового ракетного комплекса осуществила подготовку и непосредственно произвела запуск.