Путин в Нижнем Новгороде посетил выставку участников конкурса «Знай наших»

Президент РФ Владимир Путин знакомится с экспозицией технологических компаний — участников и победителей конкурса «Знай наших» в Нижнем Новгороде. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что президенту представят передовые проекты и дадут пояснения.

На выставке демонстрируется продукция российских технологических брендов, отобранных в рамках конкурса растущих отечественных марок, а также фирм, рекомендованных экспертами и партнёрами мероприятия. Ключевая тема текущего года — автономность.

Экспозиция включает разработки, позволяющие человеку, предприятию или целому объекту выполнять задачи быстрее и с меньшей зависимостью от внешней инфраструктуры.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» проводится с 2023 года по поручению президента. Он ориентирован на поддержку малого и среднего бизнеса с устойчивым ростом и высоким уровнем локализации.

В 2026 году технологические марки впервые стали отдельным направлением конкурса.

Напомним, 28 августа Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». После осмотра выставки глава государства выступит на пленарной сессии форума.