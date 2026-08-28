Золотые или цветные: Какие крышки лучше брать для домашних заготовок

При выборе крышек для домашних заготовок важнее всего проверить состояние уплотнителя, а не ориентироваться на цвет металла. Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с газетой «ВЗГЛЯД» посоветовал убедиться, что резиновая прокладка не пересохла.

По словам специалиста, крышки могут долго лежать на складах и в магазинах, поэтому резина со временем теряет эластичность. В таком случае банка способна дать течь или потерять герметичность уже после закатки.

Для домашних заготовок обычно используют винтовые крышки твист-офф и классические СКО, которые закатывают специальной машинкой. Первые удобнее в использовании, однако со временем их резьба и металл изнашиваются.

«Главное всегда одно: чтобы прокладка была свежая, а закатка выполнена по правилам», — подчеркнул Туманов.

Классические СКО требуют больше навыка: при закатывании резиновую прокладку можно недожать или, наоборот, пережать. При правильном использовании такие крышки, по словам эксперта, обеспечивают надёжную герметичность при длительном хранении.

Цвет сам по себе качество крышки не определяет. Для маринадов, солений и других заготовок с уксусом или рассолом важнее наличие внутреннего пищевого лака, защищающего металл от воздействия кислоты и соли. Поэтому цветная крышка с таким покрытием по свойствам может ничем не уступать золотистой.

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