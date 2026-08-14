Забудьте о лишних тратах: 5 товаров, которые нужно купить в августе, чтобы сэкономить осенью

Август — переходный месяц: мы ещё продолжаем отдыхать и наслаждаться расслабленным режимом, но уже готовимся к наступлению осени. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с Life.ru рассказала, что стоит купить в конце лета, чтобы сэкономить осенью.

Август — удачное время не только для планирования семейного бюджета, но и для пополнения домашних запасов. Некоторые товары в конце лета представлены в особенно широком ассортименте, а часть сезонной продукции можно успеть приобрести на выгодных условиях. Арина Самойлова Эксперт программы лояльности «X5 Клуб»

Сезонные овощи и фрукты

Август — один из самых богатых месяцев на свежие овощи, ягоды и фрукты. Именно сейчас проще найти спелые томаты, огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец, зелень, яблоки, сливы и многие другие сезонные продукты.

Свежие овощи. Фото © magnific / stockking

Даже если не планируется делать домашние заготовки, часть урожая можно заморозить. Ягоды подойдут для каш, смузи и выпечки, а овощи пригодятся для супов, рагу или гарниров. По мнению эксперта, такой подход помогает разнообразить рацион и сократить время на приготовление блюд в течение осени.

Продукты для более сытного осеннего меню

С приходом осени рацион многих семей постепенно меняется. На смену лёгким летним салатам чаще приходят горячие супы, жаркое и в целом более сытные блюда. Поэтому в августе стоит заранее проверить домашние запасы продуктов длительного хранения, которые регулярно используются в осенних приёмах пищи.

Макаронные изделия. Фото © magnific / azerbaijan_stockers

В первую очередь это крупы, макаронные изделия, бобовые, мука и консервированные продукты. Если вы используете их постоянно, обратите внимание на большие упаковки — нередко они оказываются выгоднее в пересчёте на килограмм или литр.

Замороженные продукты для экономии времени

Осенью привычный ритм жизни становится более насыщенным: начинается учебный год, заканчивается сезон отпусков, а у многих возрастает рабочая нагрузка. В такие периоды на ежедневную готовку может оставаться меньше времени, поэтому стоит заранее пополнить морозильную камеру овощными смесями, ягодами и зеленью.

Замороженные ягоды. Фото © magnific

Замороженные продукты позволяют быстро приготовить полноценный ужин, дополнить завтрак или сделать гарнир без длительной подготовки ингредиентов. Кроме того, они помогают сократить количество пищевых отходов, поскольку использовать их можно постепенно, по мере необходимости.

Альтернативой замороженным продуктам может быть готовая еда из супермаркетов.

«Такой вариант может оказаться вдвойне удобен, так как блюда полностью готовы к употреблению, продаются порционно и не требуют времени на разморозку», — отметила Самойлова.

Товары, которые помогут прожить смену сезонов комфортно

Август — подходящее время, чтобы провести небольшую сезонную ревизию дома. Например, заранее приобрести органайзеры, контейнеры или вакуумные пакеты для хранения летних вещей, которые вскоре отправятся на дальние полки. Это поможет освободить место в шкафах и сделать переход к осеннему гардеробу более удобным.

Одежда в вакуумном пакете. Фото © magnific

Также стоит обратить внимание на средства для ухода за обувью и её защиты от влаги, щётки, водоотталкивающие пропитки и другие товары, которые пригодятся с наступлением дождливой погоды. Покупая такие вещи заранее, можно спокойно выбрать подходящие варианты без спешки и по выгодной стоимости. Кроме этого, может быть полезно поискать предложения по мелкооптовым покупкам, например, от 3–6 позиций.

Не забудьте о полезных мелочах

Подготовка к осени — это не только продукты, но и сопутствующие товары, которые пригодятся всей семье в повседневной жизни. Заранее стоит проверить, есть ли дома запас бумажных и влажных салфеток, антисептика для рук, многоразовых контейнеров, ланч-боксов и бутылок для воды.

Бумажные салфетки. Фото © magnific / Drazen Zigic

Особенно актуальны такие покупки для семей со школьниками. Это позволит заранее собрать ребёнку полноценный перекус или обед с собой, а многоразовая бутылка поможет поддерживать питьевой режим в течение дня.

«Подобные вещи прослужат не один сезон и сделают повседневные сборы заметно удобнее», — резюмировала Самойлова.

Ранее Life.ru рассказывал, какие школьные покупки лучше сделать заранее, а с какими можно подождать до октября. В первую очередь не стоит откладывать технику. Если ребёнку нужен новый ноутбук, компьютер или монитор для занятий, выгоднее купить их сейчас. Перед 1 сентября цены могут вырасти, а пока ещё можно найти скидки и промокоды.