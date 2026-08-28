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28 августа, 14:15

У Святого Ивана в Болгарии нашли дрон

Болгарские ВМС ликвидировали дрон у острова Святой Иван

Обложка © ТАСС / ЕРА /VASSIL DONEV

Обложка © ТАСС / ЕРА /VASSIL DONEV

Военные моряки Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, замеченный у острова Святой Иван на востоке страны. Об этом пишет Sofia Globe со ссылкой на данные Министерства обороны.

Как уточняется в сообщении ведомства, объект обнаружили 27 августа на северном пирсе напротив острова. Специалисты флота выполнили задачу по его выявлению и ликвидации.

Устройство решили уничтожить прямо на месте. Такая мера была продиктована требованиями безопасности.

Это далеко не первый подобный инцидент для болгарских военных за последние недели. Только в среду оборонное ведомство отчиталось об обнаружении четырех дронов в течение суток.

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Ранее, 8 августа, премьер-министр Румен Радев рассказал о беспилотнике, который залетел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии. Аппарат взорвался примерно в километре от местной компрессорной станции.

По данным Минобороны, рухнувший тогда объект, вероятно, являлся дроном-приманкой «Майя». Такие аппараты активно используются украинскими войсками.

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Никита Никонов
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