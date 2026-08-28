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28 августа, 14:34

Латвия прекращает принимать российские посылки «от двери до двери»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Курьерская доставка почтовых отправлений из России в Латвию станет недоступна с 1 сентября. Латвийский оператор прекращает обработку EMS, поэтому «Почта России» приостанавливает приём таких отправлений в республику, пишет ТАСС.

Сроки возобновления обмена EMS пока неизвестны. При этом остальные виды почтового сообщения между странами продолжат работать в прежнем режиме.

Ограничение касается именно EMS — сервиса с курьерской доставкой «от двери до двери». При таком формате сотрудник почтовой службы забирает отправление у клиента и доставляет его непосредственно получателю. Наземная доставка «Почтой России» в Латвию на данный момент также остаётся приостановленной.

«Почта России» снова начала доставлять посылки в США
«Почта России» снова начала доставлять посылки в США

Ограничения на доставку между Россией и Латвией начали расширяться ещё в конце 2025 года. В декабре Life.ru сообщал о приостановке наземной доставки «Почты России» в Латвию вместе с Литвой, Эстонией, Словенией и Хорватией. При этом авиадоставка в эти страны тогда продолжала работать. Теперь с 1 сентября под ограничение попадёт и отдельный формат экспресс-доставки EMS

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Юлия Сафиулина
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