Латвия прекращает принимать российские посылки «от двери до двери»

Курьерская доставка почтовых отправлений из России в Латвию станет недоступна с 1 сентября. Латвийский оператор прекращает обработку EMS, поэтому «Почта России» приостанавливает приём таких отправлений в республику, пишет ТАСС.

Сроки возобновления обмена EMS пока неизвестны. При этом остальные виды почтового сообщения между странами продолжат работать в прежнем режиме.

Ограничение касается именно EMS — сервиса с курьерской доставкой «от двери до двери». При таком формате сотрудник почтовой службы забирает отправление у клиента и доставляет его непосредственно получателю. Наземная доставка «Почтой России» в Латвию на данный момент также остаётся приостановленной.

Ограничения на доставку между Россией и Латвией начали расширяться ещё в конце 2025 года. В декабре Life.ru сообщал о приостановке наземной доставки «Почты России» в Латвию вместе с Литвой, Эстонией, Словенией и Хорватией. При этом авиадоставка в эти страны тогда продолжала работать. Теперь с 1 сентября под ограничение попадёт и отдельный формат экспресс-доставки EMS