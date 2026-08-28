Орешкин протестировал дрон с распознаванием лиц перед показом Путину
Замглавы администрации президента Максим Орешкин протестировал новый небольшой дрон, способный распознавать лица. В ближайшее время разработку планируют показать президенту России Владимиру Путину, рассказал журналист Александр Юнашев.
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По словам журналиста, аппарат способен отыскать нужного человека даже в здании, где находятся около сотни людей. Во время проверки система попыталась распознать и самого Юнашева, однако сделать этого не смогла. Журналист отметил, что ранее не сдавал биометрические данные, вызвав вопросы у Орешкина.
«Да как вас сюда пропустили?» — пошутил замглавы АП.
В январе президент Владимир Путин ознакомился с целой линейкой новых беспилотных систем, предназначенных, в том числе, для охраны лесов, доставки грузов, городского хозяйства и обеспечения безопасности. В июне глава государства рассказал об активной работе над беспилотниками с элементами искусственного интеллекта, а уже в июле поручил разработать национальную стратегию развития автономных систем до 2036 года. Подготовить документ правительство должно до 15 декабря 2026 года.
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Обложка © Telegram/Юнашев LIVE