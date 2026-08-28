Орешкин протестировал дрон с распознаванием лиц перед показом Путину

По словам журналиста, аппарат способен отыскать нужного человека даже в здании, где находятся около сотни людей. Во время проверки система попыталась распознать и самого Юнашева, однако сделать этого не смогла. Журналист отметил, что ранее не сдавал биометрические данные, вызвав вопросы у Орешкина.