Семь беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 28 августа.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в мессенджере «Макс» в 17:21 мск.

Специалисты обследуют территории и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.

Информация о возможных последствиях произошедшего уточняется.

Москва неоднократно подчёркивала, что удары беспилотников по гражданским объектам и мирным жителям являются откровенной провокацией. Подобная тактика свойственна Киеву, который пытается любой ценой скрыть провалы на передовой. Российские системы ПВО продолжают обеспечивать надежное прикрытие воздушных рубежей страны. В то же время военные в зоне спецоперации наносят точечные удары по цехам сборки дронов и командным пунктам ВСУ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что силы ПВО сбили 512 БПЛА за ночь. Под прицелом оказались ряд субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую и Московскую области.