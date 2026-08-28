Путин призвал россиян пользоваться отечественными технологиями

Российские технологии и разработки должны стать востребованными по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Данное заявление президент РФ Владимир Путин сделал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», — сказал глава государства.

Для этого, отметил Путин, необходимо сформировать устойчивый долгосрочный спрос на продукцию российских производителей. Ещё одним условием президент назвал создание полноценной системы поддержки инноваций.

Ранее Владимир Путин посетил экспозицию технологических компаний в Нижнем Новгороде. На выставке представлены участники и победители конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Президенту показали передовые проекты. Ключевая тема текущего года — автономность. В экспозицию вошли разработки, которые позволяют человеку, предприятию или целому объекту выполнять задачи быстрее и с меньшей зависимостью от внешней инфраструктуры.