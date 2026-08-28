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28 августа, 14:59

Путин призвал россиян пользоваться отечественными технологиями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские технологии и разработки должны стать востребованными по всей стране — от Калининграда до Владивостока. Данное заявление президент РФ Владимир Путин сделал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», — сказал глава государства.

Для этого, отметил Путин, необходимо сформировать устойчивый долгосрочный спрос на продукцию российских производителей. Ещё одним условием президент назвал создание полноценной системы поддержки инноваций.

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Размером с ладонь: Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ

Ранее Владимир Путин посетил экспозицию технологических компаний в Нижнем Новгороде. На выставке представлены участники и победители конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Президенту показали передовые проекты. Ключевая тема текущего года — автономность. В экспозицию вошли разработки, которые позволяют человеку, предприятию или целому объекту выполнять задачи быстрее и с меньшей зависимостью от внешней инфраструктуры.

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Юлия Сафиулина
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