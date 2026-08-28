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28 августа, 14:42

Российский гребец Петров завоевал бронзу чемпионата мира в каноэ-одиночках

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в польской Познани. Он стал третьим на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Петров преодолел дистанцию за 4 минуты 7,46 секунды.

Победители оказались всего на две сотых быстрее россиянина. Чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш показали одинаковое время — 4 минуты 7,44 секунды.

24-летний Петров является пятикратным чемпионом мира. Чемпионат мира завершится 30 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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Ранее сообщалось, что россиянка Мария Жовнер стала серебряным призёром чемпионата мира по академической гребле. В финальном заезде спортсменка показала результат 7 минут 32,73 секунды.

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Наталья Демьянова
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