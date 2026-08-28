Российский гребец Петров завоевал бронзу чемпионата мира в каноэ-одиночках

Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в польской Познани. Он стал третьим на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек.

Петров преодолел дистанцию за 4 минуты 7,46 секунды.

Победители оказались всего на две сотых быстрее россиянина. Чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш показали одинаковое время — 4 минуты 7,44 секунды.

24-летний Петров является пятикратным чемпионом мира. Чемпионат мира завершится 30 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Жовнер стала серебряным призёром чемпионата мира по академической гребле. В финальном заезде спортсменка показала результат 7 минут 32,73 секунды.