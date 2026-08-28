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28 августа, 14:55

Сила — в благополучии людей: Путин назвал главный ориентир развития России

Путин назвал повышение благополучия граждан основой силы России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия сильна практическими шагами, которые направлены на повышение благополучия граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Глава государства подчеркнул, что именно работа на улучшение жизни людей должна оставаться одним из ключевых ориентиров развития страны.

«Нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан и народа сильна Россия и будет сильна в будущем», — сказал Путин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» посвящён инициативам и проектам, которые могут быть реализованы в экономике, социальной сфере и других направлениях развития страны.

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Напомним, на заседании Совета по стратегическому развитию 19 августа обсуждались предложения по новой модели российской экономики. Life.ru разбирал, какие направления могут стать приоритетными для роста доходов и качества жизни россиян.

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Полина Никифорова
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