Сила — в благополучии людей: Путин назвал главный ориентир развития России

Россия сильна практическими шагами, которые направлены на повышение благополучия граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Глава государства подчеркнул, что именно работа на улучшение жизни людей должна оставаться одним из ключевых ориентиров развития страны.

«Нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан и народа сильна Россия и будет сильна в будущем», — сказал Путин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» посвящён инициативам и проектам, которые могут быть реализованы в экономике, социальной сфере и других направлениях развития страны.

Напомним, на заседании Совета по стратегическому развитию 19 августа обсуждались предложения по новой модели российской экономики. Life.ru разбирал, какие направления могут стать приоритетными для роста доходов и качества жизни россиян.