Специальности, которых ещё нет: Путин анонсировал новый атлас профессий

Агентство стратегических инициатив приступит к разработке свежей версии атласа, который включит в себя перечень профессий грядущих десятилетий, причём как сугубо гражданских, так и связанных с оборонной сферой. Эту инициативу обнародовал Владимир Путин во время своего выступления на площадке форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Российский лидер обратил внимание, что первый подобный атлас был презентован ещё в 2014-м, и тогда в перечне значились операторы дронов и генетические редакторы. В нынешних реалиях, по его мнению, данные компетенции перешли в разряд жизненно необходимых и напрямую влияют на общую конкурентоспособность государства.

Путин подтвердил, что в курсе намерений авторов проекта продвинуться ещё дальше и заглянуть в следующие десятилетия. Новая редакция атласа, как он пояснил, должна стать ориентиром для всей системы профессиональной подготовки, а вдобавок учесть боевой опыт военнослужащих при создании гибридных технологий.

Президент также добавил, что важно предусмотреть для ветеранов боевых действий ясные карьерные траектории и возможности для самореализации после возвращения к мирной жизни.

Напомним, 28 августа Путин прибыл в Нижний Новгород, чтобы принять участие в форуме АСИ. В планах президента значились осмотр выставки отобранных проектов и выступление на пленарной сессии. Форум проходил в городе 27 и 28 августа. Помимо деловой программы, глава государства собирался посетить производство, где собирают автомобили «Волга».