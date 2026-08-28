Медведев подтвердил использование Россией ИИ в военной сфере

Россия уже использует технологии искусственного интеллекта в военной сфере. Это подтвердил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

«Если же говорить о военном использовании искусственного интеллекта, да, это будет. Используем ли мы? Да, используем. Это тоже известно», — сказал он.

Подробности о конкретных системах и направлениях их применения зампред Совбеза не раскрыл.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российским вооружённым силам и структурам безопасности нужны собственные передовые разработки в области искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что отечественные решения для национальной обороны должны быть максимально суверенными и не уступать мировым аналогам. Речь идёт о создании полностью независимых продуктов, способных укрепить обороноспособность страны.