Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 15:55

Медведев подтвердил использование Россией ИИ в военной сфере

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Россия уже использует технологии искусственного интеллекта в военной сфере. Это подтвердил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на Фестивале новых медиа.

«Если же говорить о военном использовании искусственного интеллекта, да, это будет. Используем ли мы? Да, используем. Это тоже известно», — сказал он.

Подробности о конкретных системах и направлениях их применения зампред Совбеза не раскрыл.

Размером с ладонь: Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ
Размером с ладонь: Путину показали самый маленький в России дрон с ИИ

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российским вооружённым силам и структурам безопасности нужны собственные передовые разработки в области искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что отечественные решения для национальной обороны должны быть максимально суверенными и не уступать мировым аналогам. Речь идёт о создании полностью независимых продуктов, способных укрепить обороноспособность страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • ВС РФ
  • Совбез РФ
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar