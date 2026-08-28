«Своё и передовое»: Путин напомнил, как российские инженеры опережали время

Российские учёные, конструкторы и инженеры всегда умели мыслить нестандартно и опережать своё время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

Глава государства напомнил, что 130 лет назад на Всероссийской промышленной и художественной выставке в городе демонстрировали разработки Александра Попова, Владимира Шухова и других российских новаторов.

«Отечественные учёные, конструкторы, инженеры всегда мыслили нестандартно, опережая время», — сказал Путин.

Президент также привёл слова Дмитрия Менделеева о выставке, на которой, по выражению учёного, посетителя «на каждом шагу» встречало что-то новое, неожиданное и поучительное — «притом своё и часто передовое».

По словам Путина, эта мысль остаётся актуальной и сегодня. На форуме участники обсуждали отечественные разработки и решения, которых, как отметил глава государства, пока нет у конкурентов.

«Смотреть нашу выставку — значит узнавать, учиться, разбирать, мыслить. Не просто гулять, смотреть и отдыхать. На каждом шагу встречается новое, неожиданное, поучительное, притом своё и часто передовое. <...> Мы сегодня говорили о своём, о новаторском, о том, чего у наших конкурентов пока нет. И здесь, на пересечении Оки и Волги, снова обсуждаются смелые проекты», — подчеркнул президент.

На том же форуме Владимир Путин заявил, что сила России заключается в практической работе по повышению благополучия граждан. По его словам, именно такие усилия будут определять силу страны и в будущем.