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Регион
28 августа, 15:54

Два ребёнка пострадали при взрыве неизвестного устройства в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области два ребёнка получили ранения из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства. Об этом рассказали в мессенджере «Макс» регионального оперштаба.

Всё произошло в посёлке Красная Яруга. По данным штаба, 10-летнему мальчику взрывом оторвало кисть руки, кроме того, он получил множественные осколочные ранения ног. Ещё один пострадавший — подросток 13 лет — тоже получил осколочные ранения ног.

Известно, что обоих детей в тяжёлом состоянии доставили в Краснояружскую центральную районную больницу.

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Также ранее в Белгородской области пострадали четыре человека, среди которых был 15-летний подросток. В селе Погромец Волоконовского округа при детонации беспилотника парень получил множественные осколочные ранения груди, спины и ног. Ему оказали помощь в Валуйской районной больнице, после чего планировали перевести в детскую областную клинику. Ещё один случай произошёл в Шебекине, где FPV-дрон атаковал припаркованную машину и ранил мужчину и женщину.

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Вероника Бакумченко
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