+ одно задание и балл: Что изменится в ЕГЭ по истории в 2027 году

В ЕГЭ по истории в 2027 году появится дополнительное задание, а максимальный первичный балл вырастет на один. Общее число заданий увеличат с 21 до 22, сообщили РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

Новое задание будет посвящено работе с историческим источником. С его помощью у выпускников проверят знания по всеобщей истории. Одновременно максимальный первичный балл за экзаменационную работу повысят с 42 до 43.

Изменения отражены в проектах документов ФИПИ, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027. Кроме того, разработчики уточнили формулировки нескольких заданий. Корректировки затронули в том числе проверку понимания исторических понятий и умения ими пользоваться.

Двумя днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что серьёзных изменений в ЕГЭ-2027 не планируется. По его словам, экзамен не собираются ни усложнять, ни упрощать, а задания продолжат составлять в соответствии с федеральными образовательными программами.