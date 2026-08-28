Автографы и фото на льду: Путин встретился с юными хоккеистами в Нижнем Новгороде

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижний Новгород пообщался с юными хоккеистами. Глава государства оставил ребятам автографы, а затем сам вышел на лёд для совместной фотографии. Об этом рассказал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путин вышел на лёд и оставил автографы юным хоккеистам. Видео © Telegram/ Юнашев LIVE

Встреча стала одним из пунктов программы президента в городе. Ранее Путин принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и осмотрел выставку российских технологических компаний.

На ледовой площадке президента окружили молодые спортсмены. Путин расписался для хоккеистов и вместе с ними сделал памятный снимок прямо на льду.

Сегодня Владимир Путин также осмотрел выставку участников конкурса «Знай наших», где ему представили разработки российских технологических компаний. Среди экспонатов были решения, направленные на снижение зависимости от зарубежной инфраструктуры.