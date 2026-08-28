Медведев: Западные ИИ-компании фактически действуют против интересов России

Большинство ведущих компаний в области искусственного интеллекта — западные, и они выполняют указания собственных правительств, а потому фактически действуют против интересов России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Фестивале новых медиа.

По его словам, крупнейшие игроки на рынке ИИ так или иначе занимают недружественную позицию по отношению к нашей стране.

«Вольно или невольно, аккуратно или менее аккуратно, по сути, занимают враждебную по отношению к нам позицию. Либо отрезают нас, либо дают сведения, включая целеуказания, и массу других возможностей открывают нашему противнику», — отметил он.

До этого в России ввели новый ГОСТ по кибербезопасности умных устройств. Как рассказал Life.ru эксперт Алексей Курочкин, ключевое требование новых правил касается искусственного интеллекта и серверов — они должны располагаться на территории страны. По его словам, раньше через камеры пылесосов, умные колонки и видеоняни утекало много данных, которые уходили на зарубежные серверы. Теперь же будет понятно, кому принадлежит оборудование и кто за него отвечает.