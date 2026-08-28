Пылесос больше не сольёт видео из спальни: IT-эксперт раскрыл подробности нового ГОСТа на умную технику

Раньше действительно было много всяких утечек через пылесосы с камерами, умные колонки, видеоняни, и все эти данные уходили на иностранные сервера. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов: они все должны находиться на территории России. Если они находятся в России, соответственно, понятно, кому они принадлежат, кто за них отвечает и кто их эксплуатирует. Таким образом появится хотя бы возможность — даже если никто не сможет гарантировать стопроцентную безопасность данных — понимать, с кого спрашивать за утечку.