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28 августа, 09:01

Пылесос больше не сольёт видео из спальни: IT-эксперт раскрыл подробности нового ГОСТа на умную технику

Новый ГОСТ на умную технику предусматривает работу серверов на территории России

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В России вступает в силу новый ГОСТ по кибербезопасности умных гаджетов. Подробности новых требований к технике Life.ru раскрыл эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

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Раньше действительно было много всяких утечек через пылесосы с камерами, умные колонки, видеоняни, и все эти данные уходили на иностранные сервера. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов: они все должны находиться на территории России. Если они находятся в России, соответственно, понятно, кому они принадлежат, кто за них отвечает и кто их эксплуатирует. Таким образом появится хотя бы возможность — даже если никто не сможет гарантировать стопроцентную безопасность данных — понимать, с кого спрашивать за утечку.

Алексей Курочкин

Эксперт по кибербезопасности

ГОСТ также предусматривает три варианта использования ИИ, например, в умных колонках:

  • полностью суверенный искусственный интеллект;
  • вариант с использованием иностранных разработок, но когда серверы всё равно в России;
  • «вражеский», который будет запрещён — это когда колонка общается с зарубежными серверами.

Курочкин считает, что это правильная идея, потому что люди часто разговаривают дома о работе возле своей колонки, а она может отправить данные за границу. Но теперь это сделать будет очень сложно, и можно, не переживая, покупать себе умные гаджеты и обустраивать умный дом.

«Это просто будут понятные российские компании. В случае, если происходят какие-то утечки, наши правоохранительные органы будут знать, где искать виновников», — добавил эксперт.

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А ещё с 1 сентября 2026 года вводится ГОСТ для детских игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Производителям зададут общие правила не только по обычной безопасности товара, но и по тому, как он работает с данными ребёнка и влияет на его поведение.

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Александра Вишнякова
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