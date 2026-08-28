Пылесос больше не сольёт видео из спальни: IT-эксперт раскрыл подробности нового ГОСТа на умную технику
Новый ГОСТ на умную технику предусматривает работу серверов на территории России
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В России вступает в силу новый ГОСТ по кибербезопасности умных гаджетов. Подробности новых требований к технике Life.ru раскрыл эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
Раньше действительно было много всяких утечек через пылесосы с камерами, умные колонки, видеоняни, и все эти данные уходили на иностранные сервера. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов: они все должны находиться на территории России. Если они находятся в России, соответственно, понятно, кому они принадлежат, кто за них отвечает и кто их эксплуатирует. Таким образом появится хотя бы возможность — даже если никто не сможет гарантировать стопроцентную безопасность данных — понимать, с кого спрашивать за утечку.
ГОСТ также предусматривает три варианта использования ИИ, например, в умных колонках:
- полностью суверенный искусственный интеллект;
- вариант с использованием иностранных разработок, но когда серверы всё равно в России;
- «вражеский», который будет запрещён — это когда колонка общается с зарубежными серверами.
Курочкин считает, что это правильная идея, потому что люди часто разговаривают дома о работе возле своей колонки, а она может отправить данные за границу. Но теперь это сделать будет очень сложно, и можно, не переживая, покупать себе умные гаджеты и обустраивать умный дом.
«Это просто будут понятные российские компании. В случае, если происходят какие-то утечки, наши правоохранительные органы будут знать, где искать виновников», — добавил эксперт.
А ещё с 1 сентября 2026 года вводится ГОСТ для детских игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Производителям зададут общие правила не только по обычной безопасности товара, но и по тому, как он работает с данными ребёнка и влияет на его поведение.
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