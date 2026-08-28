Медведев заявил о формировании новой системы международного права

Нынешняя обстановка в мире создаёт предпосылки для формирования новой системы международного права. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свою оценку он озвучил на Фестивале новых медиа.

Медведев отметил, что международно-правовые системы обычно появляются во время крупного мирового конфликта или после его завершения.

«Новая система международного права складывается против или после, скажем так, какого-либо глобального конфликта. Вот сейчас именно такая ситуация», — подчеркнул он.

По мнению зампреда Совбеза, мир сейчас переживает именно такой период, способный привести к формированию новой системы международного права.

В июне Медведев уже предупреждал, что международное право столкнулось с серьёзными вызовами, испытывающими на прочность всю юридическую систему. Кризис её институтов он связал с попытками превратить право в привилегию отдельных стран.